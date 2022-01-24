"Самолет" анонсировал buyback для программы мотивации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" принял решение о выкупе в течение 2022 года обыкновенных акций компании на сумму не более 3 млрд рублей.

Как следует из сообщения "Самолета", buyback проводится в целях долгосрочной мотивации менеджмента.

Приобретать бумаги будет дочерняя компания "Самолет-Резерв" на открытом рынке, периодически, исходя из рыночной цены акций.

Исходя из последней цены закрытия торгов бумагами "Самолета" на Московской бирже, на 3 млрд рублей можно приобрести около 1% акций компании. Однако, как сообщил позднее "Самолет", будет либо потрачено до 3 млрд рублей, либо выкуплено до 500 тыс. акций (0,8%; текущая рыночная стоимость 2,3 млрд рублей) – в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым.

В рамках программы мотивации менеджмент получит опционы в виде акций "Самолета". Решение о начале разработки программы мотивации является "последовательным шагом по совершенствованию системы корпоративного управления и поддержанию высокого уровня вовлеченности сотрудников", отмечает компания.

В октябре 2020 года "Самолет" в ходе IPO разместил 5% на Московской бирже. С тех пор free float увеличился до более 15% за счет ряда сделок. "Самолет" неоднократно заявлял о планах увеличить free float минимум до 30-35% и повысить ликвидность бумаг.

ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.