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"Роснефть" выставила на полугодовой тендер до 11,3 млн тонн нефти

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" объявила полугодовой тендер на продажу нефти с отгрузкой в апреле-сентябре 2022 года.

Согласно материалам компании, к продаже предлагается 1,2-6 млн тонн нефти Rebco на базисе FOB Приморск/Усть-Луга партиями по 100 тыс. тонн, 480 тыс. - 1,92 млн нефти FOB Новороссийск партиями по 80 тыс. тонн, 840 тыс. - 3,36 млн тонн FOB Новороссийск партиями по 140 тыс. тонн.

Претенденты могут подать заявки до 28 января, результаты будут известны до 5 марта.

Роснефть

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