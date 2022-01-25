Европейские акции показали худшее падение с ноября в преддверии заседания ФРС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги понедельника рекордным снижением с ноября прошлого года на ожиданиях итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 3,81% и составил 456,36 пункта.

Французский индекс САС 40 потерял почти 4%, германский DAX - 3,8%, британский FTSE 100 - 2,6%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 3,2% и 4% соответственно.

Основное внимание рынка обращено на заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, которое начнется во вторник и завершится в среду. Как ожидается, по итогам заседания Федрезерв может сигнализировать о готовности повысить ключевую процентную ставку уже в марте.

Также негативным фактором является растущее напряжение в Восточной Европе. Госдепартамент США в воскресенье рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну немедленно, сославшись на чрезмерное увеличение военного присутствия России на границе.

Великобритания в воскресенье также обвинила Россию в том, что она пытается привести к власти в Украине руководство, лояльное Кремлю.

Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

"Плохое начало этой недели последовало за довольно "медвежьей" неделей для рисковых активов. Инвесторов не впечатлили квартальные отчеты американских банков за четвертый квартал, а кроме того, опасения по поводу ужесточения политики ФРС и высокой инфляции в различных регионах мира оказали существенное давление на аппетит к риску", - написал старший экономист Exante Ренне Фридман.

Кроме того, инвесторы оценивают свежую порцию статистических данных об изменении индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в январе.

Сводный PMI 19 стран еврозоны в текущем месяце опустился до 52,4 пункта с 53,3 пункта по итогам декабря, свидетельствуют предварительные данные Markit Economics. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали снижение индикатора до 52,6 пункта.

PMI в сфере услуг в еврозоне опустился до 51,2 пункта с 53,1 пункта, тогда как в секторе обрабатывающей промышленности индикатор поднялся до 59 пунктов с 58 в прошлом месяце.

Сводный PMI Германии в январе поднялся до 54,3 пункта с 49,9 пункта в прошлом месяце. Индикатор снова находится выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада.

В сфере услуг Германии PMI вырос до 52,2 с 48,7 пункта, в обрабатывающей промышленности - до 60,5 пункта с 57,4.

Январское значение сводного PMI Франции составило 52,7 пункта по сравнению с декабрьскими 55,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 53,1 с 57 пунктов, в обрабатывающей промышленности - до 55,5 с 55,6 пункта.

Котировки акций нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV упали на 4,6%. Компания в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 75%, выручку - на 6%, что оказалось хуже прогноза.

Акции французской Kering, владеющей несколькими брендами класса "люкс", подешевели на 3%. Kering продаст Sowind Group SA, которой принадлежат шведские производители часов Girard-Perregaux и Ulysse Nardin, топ-менеджменту компании.

Между тем бумаги Unilever Plc выросли в цене на 7,3% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что хедж-фонд Trian Fund Management LP, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел долю в компании.

Котировки производителя велосипедов Accell взлетели на 25% благодаря новости о покупке компании консорциумом инвесторов во главе с фондом KKR за 1,6 млрд евро.

Рыночная стоимость Vodafone Group повысилась на 4,5% на слухах о возможном слиянии с оператором связи Three в Великобритании и Iliad в Италии.