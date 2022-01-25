Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,8% в рамках коррекции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным коррекционным повышением цен blue chips после сильного падения накануне благодаря как локальному снижению геополитических рисков, так и улучшению ситуации на мировых нефтяных площадках; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 0,8%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3259,53 пункта (+0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,6%.

Подорожали расписки OZON (+4,6%) и TCS Group Holding (+1,4%), акции "Яндекса" (+3,6%), "АЛРОСА" (+2,7%), "Полюса" (+2,4%), Polymetal (+1,8%), "Интер РАО" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Магнита" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "МТС" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%, "префы" выросли в цене на 1,3%), "Московской биржи" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-1,6%), "НЛМК" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 78,85 руб./$1 (+0,09 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренно позитивная динамика российских акций, наблюдаемая в начале торгов 25 января, является ничем иным как коррекцией после обвала накануне. Поводом для данной коррекции послужило как локальное снижение геополитических рисков вокруг России, так и возобновившийся рост мировых цен на нефть. Однако в целом ситуация продолжает оставаться нестабильной и возврат продавцов на рынок возможен при любом новом витке роста геополитической напряженности. Кроме того, определенное давление на отечественный фондовый рынок может оказать и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала в ожидании объявления итогов январского заседания ФРС США.

Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России. Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. "Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорилось в заявлении на сайте НАТО.

НАТО приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать в глазах обывателей свою военную активность на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решение альянса направить дополнительные силы в Восточную Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений со стороны США и НАТО. Также он отметил, что активность альянса НАТО вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны. Концентрация Вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, и такая угроза сейчас есть, заявили в Кремле.

Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов. Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе сессии достигало 1115 пунктов (3,3%), завершил торги ростом на 99 пунктов. Снижение Nasdaq Composite в течение сессии достигало 4,9%, S&P 500 - 3,99%. Положительный разворот обоих индексов в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года. S&P 500 в какой-то момент оказался в зоне "медвежьего" тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связано с существенной перепроданностью рынка.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 2,06%, китайский CSI 300 снижается на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,24%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 2,9%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 1,23% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном возвращении негативных настроений на американский фондовый рынок 25 января.

Вместе с тем цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник умеренно подрастают. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,77 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,68 за баррель, прибавив 0,44% по отношению к закрытию 24 января.