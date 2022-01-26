Bentley запланировала к 2030 году производить только электрокары

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors планирует к 2030 году производить исключительно электромобили и выделит на эти цели 2,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $3,4 млрд).

Как отмечается в пресс-релизе Bentley, инвестиции, рассчитанные до 2032 года, пойдут на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере электрификации автомобилей и модернизацию исторического завода компании в английском городе Кру.

Выпуск первого электрокара Bentley, принадлежащей германскому концерну Volkswagen, запланирован на 2025 год. Компания впервые объявила о планах выйти на рынок электрических автомобилей в 2020 году, запустив проект Beyond100. Согласно этому проекту Bentley взяла обязательство стать компанией с полностью нулевыми вредными выбросами к 2030 году.

"Beyond100 – самый дерзкий план в истории Bentley и сегмента класса люкс. Это амбициозная и надежная дорожная карта к нулевым выбросам СО2 от всей нашей бизнес-системы, включая переход на 100% производство BEV всего за восемь лет" - заявил глава Bentley Эдриан Холлмарк.

Bentley ранее также сообщила, что второй год подряд побила рекорд продаж автомобилей в 2021 году, несмотря на проблемы с поставками компонентов в индустрии автопроизводства. Компания реализовала 14 659 машин в прошлом году, что на 31% больше рекорда 2020 года – 11 206 машин.