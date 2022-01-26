Отклонена жалоба таможни на решение по делу о 5,8 млрд рублей доппошлин для "Роснефти"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) на постановление апелляции о незаконности доначисления ПАО "НК "Роснефть"" дополнительных пошлин и пеней в размере почти 5,8 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Таможенный орган ранее ходатайствовал о приостановлении исполнения решения апелляции, но в октябре 2021 года получил отказ.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 7 октября 2021 года отменил решение Арбитражного суда Москвы о законности решения ЦЭТ и доначисления дополнительных пошлин "Роснефти" и обязал таможню устранить допущенные нарушения прав и законных интересов компании.

Спор возник из-за применения экспортером нормы администрирования НДД, которая на тот момент еще не вступила в силу. Так, в рамках контрактов с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) от февраля 2009 и июня 2013 годов, а также с CEFC China Energy Company Limited от сентября 2017 года "Роснефть" в январе 2019 года на Московском энергетическом посту ЦЭТ задекларировала около 1,2 млн тонн нефти. Сырье было добыто на Юрубчено-Тохомском, Лодочном, Тагульском, Куюмбинском и Северо-Комсомольском участках недр "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом". При оформлении компанией была заявлена льгота по уплате вывозной таможенной пошлины.

В ходе камеральной таможенной проверки ЦЭТ весной 2020 года было установлено, что льгота, заявленная при таможенном декларировании, применению не подлежит. Согласно письму Минфина от 19 марта 2019 года, плательщик налога на дополнительный доход получает освобождение от уплаты экспортной пошлины только когда право на нефть, добытую на соответствующем участке недр, принадлежит этой компании-недропользователю. Условия распространения льготы были изменены и распространены также и на иные лица только с 1 мая 2019 года.

Так как "Роснефть" не является недропользователем льготных участков нефти, не исчисляло НДД от ее добычи, право собственности на сырье перешло к ней на основании договоров купли-продажи, заключенных "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом", а таможенные декларации были поданы до 1 мая 2019 года, то компанией "неправомерно применена льгота", отмечала ЦЭТ. При помещении сырья под таможенную процедуру экспорта подлежала уплате вывозная таможенная пошлина в размере 5,3 млрд руб., указало ведомство.

Как следует из материалов дела, "Роснефть" исполнила уведомление ЦЭТ, уплатив пошлины и пени в общем объеме 5,76 млрд рублей, однако, не согласившись с решением таможни, обратилась в Федеральную таможенную службу с жалобой, на которую получила отказ.

Апелляционный суд отклонил довод о возможности применения льготы по уплате вывозной таможенной пошлины (таможенных пошлин) исключительно недропользователями, которые сохраняют право собственности на товар в момент таможенного декларирования.