Долги по зарплате в РФ резко сократились в декабре

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2022 года составила 785,8 млн рублей, что на 471,3 млн рублей или 37,5% меньше, чем по состоянию на 1 декабря прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Падению долгов по зарплате в декабре предшествовало снижение в ноябре на 6,4%, в октябре на 1,9%, рост в сентябре на 3,1%, снижение в августе на 13,7%, увеличение на 1,8% в июле, снижение на 4,7% в июне, рост на 2,2% в мае, снижение на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и рост на 15% в январе.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 230,9 млн рублей (29,4%), в 2020 г. - 106,7 млн рублей (13,6%), в 2019 г. и ранее - 448,2 млн рублей (57,0%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января составила 784,1 млн рублей, по сравнению с 1 декабря она уменьшилась на 37,4%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила на 1 января 1,7 млн рублей (снижение на 58,2%). В том числе размер долга федерального бюджета на 1 января составил 1,7 млн рублей (показатель за месяц не изменился), долг бюджетов субъектов и местных бюджетов отсутствовал.

Задолженность по заработной плате на 1 января 2021 г. имели 11,9 тыс. работников обследуемых организаций (численность снизилась за месяц на 34,3%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 49,1%; строительство - 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,4%; транспорт - 7,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; добыча полезных ископаемых - по 5,3%.