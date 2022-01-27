Полугодовая прибыль производителя алкоголя Diageo выросла на 25%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, сообщила, что нарастила чистую прибыль в первом полугодии 2022 финансового года на 25% в годовом измерении и получила выручку, превзошедшую прогноз рынка.

Чистая прибыль компании за шесть месяцев, завершившихся 31 декабря, составила 1,97 млрд фунтов стерлингов ($2,65 млрд) против 1,58 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. Скорректированная операционная прибыль поднялась до 2,74 млрд фунтов с 2,26 млрд фунтов.

Выручка выросла на 16% и составила 7,96 млрд фунтов против 6,87 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков FactSet для этого показателя составлял 7,73 млрд фунтов. Органический прирост выручки составил 20%.

При этом в Северной Америке так же, как и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выручка Diageo в прошедшем финполугодии выросла на 13% в органическом выражении. В Европе (регион также включает Турцию) подъем выручки составил 27%, в Латинской Америке - 45%, в Африке - 23%.

Diageo повысила размер промежуточных дивидендов на 5% - до 29,36 пенса на акцию.

Diageo ожидает, что в период с 2023 по 2025 года органический рост ее выручки будет составлять 5-7%, операционной прибыли 6-9%.

Котировки акций Diageo растут на 0,6% в ходе торгов в Лондоне в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась на 24,6% и составляет сейчас 85,23 млрд фунтов.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания имеет свыше 150 предприятий в 30 странах. Ее продукция реализуется в 180 государствах, штат превышает 30 тысяч человек.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво 200 наименований, включая такие известные как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.