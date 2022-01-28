Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1%, лидируют финкомпании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent вернулась в район $90 за баррель) и сокращения геополитической напряженности вокруг России и Украины, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 1%, при этом лидируют в росте акции финансовых компаний на фоне укрепления рубля.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3490,06 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 77,83 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,1%), ВТБ (+1,4%), "Газпрома" (+1,4%), "Яндекса" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), Сбербанка (+1,3% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,2%), "ММК" (+1,2%), АФК "Система" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Московской биржи" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Россия намерена продолжать диалог по ситуации вокруг Украины при понимании необходимости отстаивания своих национальных интересов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Таким образом он ответил на вопрос, не противоречат ли последние инициативы депутатов Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поставках туда военной продукции резолюциям Совета безопасности ООН по Украине. Он также отметил, что Россия на всех уровнях, начиная с уровня президента, четко говорит о своей позиции.

Тем временем, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в четверг, что США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия нападет на Украину. "Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников полагает, что рост рынка обеспечен отсутствием явных негативных геополитических новостей, а также благоприятным внешним фоном. В пятницу покупки на рынке акций могут ослабнуть из-за фактора пятницы, но индекс МосБиржи закрепится выше 3400 пунктов.

По оценке начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, геополитика остается основным драйвером российского фондового рынка, но теперь, в отличие от предыдущих сессий, она задает позитивный тон.

Новости четверга принесли на рынок облегчение: диалог США-РФ продолжается, накал страстей снижается. В ответе США не было позитивной реакции на главный волнующий Россию вопрос (членство Украины в НАТО), но есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам, сообщил глава МД РФ Лавров. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что неприемлемой является даже мысль о войне между народами России и Украины. Также первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что по окончании учений подразделения вооруженных сил РФ покинут республику.

Соответственно, на снижении геополитической напряженности рынок акций покупает изрядно подешевевшие за последние дни российские бумаги, отмечает эксперт.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,02-1,4%, хотя торги начинались с роста индикаторов. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федрезерва США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте. Глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что регулятор, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены возобновили попытки роста после коррекции накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $89,79 за баррель (+0,5% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $87,14 за баррель (+0,6% и -0,8% накануне).

Ранее на неделе цены обновили максимумы за 7 лет (Brent протестировала $91 за баррель) на опасениях по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данных о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.