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Потребительский спрос на золото в России в 2021 году вырос на треть

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Потребительский спрос на золото в России в 2021 году вырос на 34% и составил 46,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Спрос в ювелирном секторе увеличился на 39%, до 41,5 тонны, спрос на золотые слитки и монеты - на 6%, до 5,3 тонны.

В расчете на душу населения потребление золота в России в 2021 году составило около 0,32 г на человека, следует из данных WGC. Это сопоставимо с уровнем Египта и Италии (по 0,29 г), но в разы меньше, чем в странах, лидирующих по этому показателю. В 2021 году в тройке лидеров остались Кувейт (3,48 г), ОАЭ (4,42 г) и Швейцария (5,05 г).

Самый большой прирост в расчете на душу населения показали Китай (на 56%, до 0,68 г) и Индия (на 77%, до 0,57 г), которые традиционно лидируют по абсолютному объему потребления на страну, а также Япония, где спрос обычно относительное невелик, а в 2021 году в расчете на душу населения он вырос до 0,12 г всего с 0,04 г в 2020 году.

World Gold Council Киай Египет Италия

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