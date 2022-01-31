Рынки акций Европы завершили неделю на негативной ноте

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в пятницу и всю неделю снижением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 1% и составлял 465,55 пункта. За последние 5 дней индикатор потерял 1,87%. Значение индекса упало по итогам 4 недели кряду.

Германский индикатор DAX уменьшился на 1,3%, французский CAC 40 и британский FTSE 100 - на 0,8% и 1,2% соответственно. Итальянский FTSE MIB потерял 1,18%, испанский IBEX 35 - 1,1%.

Экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%. Для сравнения, в третьем квартале подъем ВВП составлял 3,1%.

Между тем в целом в 2021 году объем французской экономики подскочил рекордными темпами за 52 года - на 7%, в то время как годом ранее он упал на 8%.

Потребительские расходы во Франции в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями экспертов.

Экономика Германии в четвертом квартале сократилась на 0,7% при ожиданиях экспертов на уровне 0,3%.

ВВП Испании в октябре-декабре увеличился на 2% к предыдущему кварталу. Эксперты ожидали повышения всего на 1,4%, а в третьем квартале прирост составлял 2,6%.

По итогам 2021 года испанская экономика повысилась на максимальные за 20 лет 5% после рекордного падения на 10,8% в предшествующий год.

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA увеличил чистый убыток в четвертом квартале, однако выручка банка повысилась сильнее прогнозов рынка. Котировки акций упали на 0,2%.

Ведущий мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций более чем в два раза и повысил выручку на 44% благодаря постепенному восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Цена бумаг компании поднялась на 4,2%.

Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в четвертом квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль почти в два раза благодаря восстановлению продаж до допандемийного уровня. Стоимость ритейлера подскочила на 5,1%.

Шведский Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Тем не менее, акции концерна упали почти на 5%.

Цена бумаг Henkel AG рухнула на 11,3%. Германская компания опубликовала предварительную отчетность за 2021 год и объявила о том, что планирует объединить подразделения по производству товаров для стирки и уборки и косметической продукции в один бизнес.

Стоимость Electrolux AB снизилась на 7,89%. Шведский производитель бытовой техники сократил чистую прибыль в минувшем квартале на 68%, в том числе из-за перебоев в глобальных цепочках поставок.

Акции британского оператора сервиса доставки еды Ocado Group PLC упали на 7,5% после того, как суд в Германии приостановил процесс по делу компании против AutoStore. Ocado и AutoStore судятся в нескольких странах из-за патента на роботов, используемых компаниями на складах.

Бумаги банка Barclays PLC потеряли в цене 3,3%. СМИ сообщили, что банк ведет переговоры о покупке организации, занимающейся ипотечным кредитованием, Kensington за $1,35 млрд. В то же время рекомендация акциям Barclays в Bank of America была понижена до "нейтрально" с "покупать". аналитики BofA считают, что высокие издержки банка не позволят ему получить прибыль от подъема ставок.

Капитализация французского производителя ж/д вагонов Alstom упала на 8,1% после того, как эксперты Exane BNP Paribas ухудшили рекомендацию акциям компании до "нейтрально" с "выше рынка".