Рынок акций США вырос в пятницу и по итогам недели благодаря сильной корпоративной отчетности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский рынок акций зафиксировал существенный рост в последние часы торгов в пятницу, благодаря чему индексы сумели отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели.

Инвесторы оценивали свежие статданные из США и отчетность крупных компаний.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимальных с ноября 2011 года 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта, сообщает Trading Economics.

"Замедление потребительских расходов в декабре спровоцировало падение показателя на 0,6%, а данные Мичиганского университета указали на то, что тревога американских потребителей по поводу инфляции находится на максимальном уровне за последние 10 лет", - считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги первого в этом году заседания ФРС США. Американский ЦБ, вероятнее всего, скоро повысит ключевую ставку впервые за более чем 3 года на фоне ускорившейся до многолетних максимумов инфляции в стране.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае. При этом на рынке также растут ожидания того, что ФРС будет поднимать ставку в этом году 5 раз с шагом 0,25 процентного пункта, хотя долгосрочные прогнозы для ставки остаются почти неизменными.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Apple Inc. (SPB: AAPL) зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Акции самой дорогой публичной компании в мире прибавили в цене 7%.

Visa Inc. (SPB: V) нарастила прибыль и выручку в первом квартале 2022 финансового года, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Стоимость крупнейшего в США оператора платежной системы подскочила на 10,6%.

Скорректированная прибыль Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. в минувшем квартале недотянула 1 цент до прогноза аналитиков. Котировки бумаг производителя снеков и кондитерских изделий опустились на 1,6%.

Бумаги Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) подорожали на 0,4%, несмотря на то, что производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль более чем в четыре раза в прошедшем квартале.

Caterpillar (SPB: CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль почти втрое, однако издержки на реализацию продукции оказались выше прогноза. Капитализация компании упала на 5,2%.

Акции нефтепроизводителя Chevron Corp. (SPB: CVX) снизились в цене на 3,5%. Скорректированная прибыль компании в расчете на акцию в октябре-декабре оказалась хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 1,7% и составил 34725,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,4% - до 4431,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,1% и достиг 13770,57 пункта.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.