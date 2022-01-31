Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6%, выше 3500 пунктов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии сохранил восходящий импульс прошлой пятницы благодаря благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуре (мартовская нефть Brent превысила $91 за баррель), а также на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг России и Украины; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6% и превысил рубеж 3500 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3509,11 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 77,64 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3,5%), акции "Яндекса" (+2,2%), "МТС" (+1,5%), Polymetal (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), UC Rusal (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу. Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ИФ) территорий". При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным".

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут", - сказал Патрушев.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе, сообщают западные СМИ. По их данным, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе". Ранее на минувшей неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине пройдет в понедельник, несмотря на нежелание России, передало в минувшую пятницу агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга. По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

В США индексы в пятницу выросли на 1,7-3,1%, показав уверенный рост в последние часы торгов на сильной корпоративной отчетности, благодаря чему индексы сумели выйти в "плюс" по итогам недели.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

Инвесторы также оценивали свежие статданные из США.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) выросли в январе до 4,9% с 4,8%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 2,9%.

В понедельник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, японский Nikkei 225 - на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Нефтяной рынок в понедельник продолжает подъем, обновляя максимумы с 2014 года, минувшая неделя стала шестой неделей роста подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в понедельник выросла до $91,13 за баррель (+1,2% и +0,8% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $87,91 за баррель (+1,3% и +0,2% в пятницу).

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.