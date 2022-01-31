"Русагро" в 2021 году увеличила выручку на 39%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" в IV квартале 2021 года увеличила выручку (до элиминации между бизнес-сегментами) на 27% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 77,8 млрд рублей. По итогам 2021 года выручка увеличилась на 39%, до 243,1 млрд рублей, сообщила компания.

Квартальная выручка масложирового бизнеса выросла на 24%, до 31,3 млрд рублей. Выручка сахарного бизнеса повысилась на 74%, до 12,2 млрд рублей, мясного - на 17%, до 11,2 млрд рублей. Выручка сельскохозяйственного подразделения выросла на 18%, до 23,2 млрд рублей.

Таким образом, в октябре-декабре все подразделения "Русагро" продемонстрировали рост выручки - несмотря на снижение продаж в масложировом и мясном сегментах, а также сокращение объема реализации масличных и зерновых в сельскохозяйственном подразделении. Цены реализации продукции компания не раскрывает.

Наибольший вклад в выручку группы в октябре-декабре привнес масложировой сегмент (на него пришлось 40% в структуре выручки).

В IV квартале компания сократила объем продаж масложировой и молочной продукции (производство которой интегрировано в подразделение) на 7%, до 408 тыс. тонн. В частности, продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса "Русагро" (бутилированное масло, потребительские маргарины, майонез и соусы на его основе, сыры, спреды, сливочное масло и сливки) сократились на 3%, до 94 тыс. тонн. Продажи промышленной продукции снизились на 8%, до 311 тыс. тонн, из-за падения продаж растительного масла (на 27%) и шрота (на 5%), которое было частично компенсировано ростом объемов реализации промышленных жиров (на 6%).

Объем производства сырого растительного масла в IV квартале уменьшился на 12%, до 165 тыс. тонн.

В сахарном сегменте (16% в структуре выручки), который показал наибольший прирост в IV квартале, объем производства вырос на 20%, до 583 тыс. тонн. Объем продаж сахара увеличился на 61%, до 228 тыс. тонн.

Объем производства в мясном подразделении (14% от выручки группы) в IV квартале сократился на 4%, до 82 тыс. тонн живка. Объем продаж также снизился - на 6%, до 67 тыс. тонн.

В сельскохозяйственном сегменте (30% от выручки группы в IV квартале) объем продаж зерновых снизился на 57%, до 202 тыс. тонн, на фоне сокращения продаж пшеницы на 201 тыс. тонн (на 52%). Продажи кукурузы и ячменя снизились на 43 тыс. и 26 тыс. тонн (на 76% и 88%) соответственно. Урожай зерновых в сезоне 2021-2022гг составил 872 тыс. тонн, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Продажи масличных культур в IV квартале выросли на 41%, до 220 тыс. тонн, в результате увеличения объемов реализации сои на 73% (на 71 тыс. тонн). По итогам сезона "Русагро" собрала 408 тыс. тонн масличных, что на 17% больше показателя предыдущего сезона.

Объем продаж сахарной свеклы в IV квартале вырос на 35%, до 2,869 млн тонн. Урожай этой культуры увеличился на 27%, до 3,674 млн тонн.

Выручка группы в IV квартале по сравнению с III кварталом выросла на 36%. Значительный рост показали сельскохозяйственный бизнес (на 240%, с 6,8 млрд рублей) и сахарный бизнес (на 58%, с 7,7 млрд рублей), что обусловлено сезонностью их операций.

Наибольший рост годовой выручки показал масложировой сегмент (на 57%, до 125,2 млрд рублей). Его доля в общей выручке составила 52%. На сельскохозяйственный сегмент пришлось 17% выручки. Она выросла на 22%, до 41,9 млрд рублей. Доля мясного сегмента составила 16%. Его выручка увеличилась также на 22%, до 39,6 млрд рублей.

Компания также уточнила, что выручка сахарного сегмента выросла на 29%, до 36,3 млрд рублей. Ее доля в общей выручке составила 15%.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Основной владелец компании - Вадим Мошкович, которому принадлежит 57% компании.