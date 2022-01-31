Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следить за деятельностью четвертой по объему добычи нефти компании России - ПАО "Сургутнефтегаз" - дело неблагодарное и благодарное одновременно. С одной стороны, из года в год эта НК становится все более закрытой, и официальной информации о ее деятельности все меньше. С другой стороны, любое сообщение о "Сургутнефтегазе" гарантирует внимание рынка.

Являясь одним из ключевых отечественных поставщиков сырья, "Сургутнефтегаз" выступает также крупнейшим держателем депозитов и важным элементом стабильности российской банковской системы, накопив на своих счетах так называемую "кубышку" почти в 4 трлн рублей. Именно финансовые отчеты стали важным источником данных о компании, и именно финансовая информация представляет максимальный интерес. Потому что по этим данным можно спрогнозировать дивидендные выплаты "Сургутнефтегаза" - одной из самых привлекательных по дивидендной доходности нефтегазовых компаний в стране.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают, что дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год составят порядка 4,5 рублей, что в среднем неплохо, но гораздо ниже по сравнению с рекордами предыдущих лет. Причиной можно назвать падение чистой прибыли - на 33% относительно 2020 года, до 485 млрд рублей, свидетельствуют данные консенсуса.

Позиция - стабильность

Производственная стабильность - другая отличительная особенность "Сургутнефтегаза". Если с десяток и более лет назад компания еще планировала совместные предприятия с другими нефтяниками, покупала активы на рынке или даже намеревалась выйти на шельф, то последние годы постоянный производственный ориентир - добыча порядка 60 млн тонн нефти.

Конечно, сделка ОПЕК+ внесла свои коррективы, и "Сургутнефтегаз", как и все, сокращал добычу (с 60,76 млн тонн в 2019 году до 54,75 млн тонн в 2020-м). Но послабления ОПЕК+ уже в 2021 позволили нарастить производство до 55,45 млн тонн, и вполне реально, что вскоре компания вернется к привычному уровню в 60 млн тонн. Капвложения "Сургутнефтегаза" также остаются примерно стабильными из года в год - на уровне 200 млрд рублей.

В производственной деятельности в 2021 году НК отметилась лишь выходом в новый регион, получив по заявительному принципу участки на севере Красноярского края, где сейчас формируется новая нефтегазовая провинция. Но регион этот - неизведанный, неосвоенный и очень далекий - является, скорее, заделом на будущее. А в 2022 году отраслевые эксперты не ждут сюрпризов в текущей работе "Сургутнефтегаза", чей бессменный гендиректор Владимир Богданов в мае 2021 года был переназначен советом директоров компании на эту должность на очередные пять лет.

Прибыль и дивиденды - вниз

Прогноз финансовых итогов 2021 года не дает повода ожидать рекордных дивидендов: динамика курса доллара США, который за год вырос с 73,8757 до 74,2926 рублей за доллар, не располагает к получению "Сургутнефтегазом" сверхприбылей за счет переоценки его валютных депозитов. Самыми урожайными годами для держателей "префов" компании были кризисные для рубля 2014 (чистая прибыль - 891,7 млрд руб.), 2015 (751,3 млрд руб.), 2018 (827,6 млрд руб.) и 2020 (729,6 млрд руб.) годы.

Впрочем, по итогам 2021 года "кубышка" все-таки прирастет и, вполне возможно, даже перешагнет за 4 трлн рублей, считают аналитики.

Вместе с тем, есть основания полагать, что компания получит рекордную за свою историю выручку в рублях - порядка 1,93 трлн (+82% к 2020 году). Поддержку в этом ей оказали цены на нефть, выросшие за год с $50 до $75 за баррель, а также восстановление объемов добычи (среднемесячная добыча в январе 2021-го - 144,8 тыс. тонн в сутки, в декабре - 163,5 тыс. тонн). Уже по итогам девяти месяцев прошлого года выручка "Сургутнефтегаза" составила 1,337 трлн рублей, превзойдя показатель всего 2020 года.

По мнению эксперта Sova Capital Митча Дженнингса, на чистой прибыли компании может положительно сказаться перевод месторождений на НДД (налог на дополнительный доход от добычи).

С учетом указанных факторов аналитики прогнозируют чистую прибыль в диапазоне от 441,5 млрд до 504 млрд рублей.

Консенсус-прогноз дивиденда на "преф" - 4,5 рубля на бумагу - далек от рекордных выплат за 2014-й и 2018-й годы (8,21 и 7,62 руб./акция), но и гораздо выше скромных на выплаты 2016 и 2019 годов (0,6 и 0,97 руб./акция). Прогноз, а скорее оценка, дивидендов на обыкновенную акцию традиционный - 0,65-0,7 рубля.

Заглядывая вперед, эксперты "Ренессанс Капитала" прогнозируют существенный рост доходности акций компании: "При спотовой цене на нефть марки Brent $87 за баррель и обменном курсе 79 рублей за доллар мы рассчитываем, что дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год могут составить 6,93 рубля, что отражает доходность 19,1%, предполагая совокупную доходность 31,5% в течение следующих 18 месяцев".