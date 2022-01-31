Умер независимый директор Petropavlovsk Малай Мукерджи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания Petropavlovsk сообщила, что 29 января умер член совета ее директоров, независимый неисполнительный директор Малай Мукерджи.

Мукерджи входил в совет с августа 2020 года и являлся членом комитетов по назначениям, безопасности, устойчивому развитию и кадрам, аудиту и вознаграждениям. Он также был независимым директором компании JSW Steel, одной из ведущих металлургических компаний Индии.

Мукерджи более 40 лет работал на различных технических, коммерческих и управленческих должностях в горнодобывающей и сталелитейной промышленности, в том числе с 1993 по 2009 годы - в ArcelorMittal.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков.