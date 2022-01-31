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"Полюс" одобрил программу buyback на сумму до $200 млн или до 1,4% капитала

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" одобрил программу buyback на общую сумму до $200 млн или в объеме до 1,4% уставного капитала, сообщила золотодобывающая компания.

Бумаги будут приобретаться в течение шести месяцев или до достижения указанных показателей, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании.

Бумаги, приобретенные в рамках buyback, будут использоваться для общих корпоративных целей, в том числе для долгосрочных программ мотивации менеджмента.

Приобретать бумаги будет 100%-ная "дочка" "Полюса" - компания "Полюс Сервис" - на открытом рынке через брокеров.

Исходя из цены закрытия торгов акциями "Полюса" на "Московской бирже" и GDS на Лондонской бирже в пятницу, на $200 млн сейчас можно приобрести порядка 1% бумаг компании.

Сейчас free float "Полюса" составляет 21,86%, казначейский пакет - 0,78%, менеджменту принадлежит 1,03%. Крупнейший акционер с долей 76,34% - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Полюс Полюс Сервис Мосбиржа LSE Саид Керимов

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