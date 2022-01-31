Россия в 2021 году увеличила добычу только нефти на 2%, до 486 млн т

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Добыча конденсата в России в 2021 году составила 38,47 млн т, что на 5,7% больше, чем годом ранее, свидетельствует статистика ЦДУ ТЭК, с которой ознакомился "Интерфакс".

По этим данным, в 2021 году производство нефти с конденсатом в России составило 524,05 млн т против 512,68 млн т годом ранее (на 2,2% выше). Таким образом, добыча только нефти в 2021 году достигла 485,6 млн т по сравнению с 476,3 млн т годом ранее (на 1,95% выше).

Среднесуточная добыча нефти в 2021 году составила 1330,4 тысячи т, а в пересчете с коэффициентом баррелизации (меняется в зависимости от качества нефти) - 9,6 млн б/с.

В декабре, согласно статистике, произведено 42,76 млн т нефти (за исключением конденсата), или 1379,3 тысячи т в сутки (9,96 млн б/с). С учетом разрешенной квоты ОПЕК+ (в ней учитывается только нефть) на декабрь в 10,018 млн б/с - Россия перевыполняла сделку на 6%.

Как говорил "Интерфаксу" Александр Новак, будучи еще министром энергетики, квоты по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+ распределялись между российскими компаниями от уровня производства в феврале 2020 года.

Исторически производство нефти с конденсатом в России достигло своего максимума в декабре 2018 года - 1562,7 тысячи т, или 11,3 млн б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе статистики ЦДУ ТЭК, в феврале 2020 года суточная добыча нефти (за вычетом конденсата) составила 1434,7 тысячи т или 10,4 млн баррелей в сутки с коэффициентом баррелизации 7,22. В декабре 2021 года этот показатель составил 1376 тысяч т/с или 9,93 млн б/с, то есть на 59 тысяч т/с, или примерно 420 тысяч б/с, меньше уровня февраля 2020 года.

По данным ЦДУ ТЭК, "Роснефть" в феврале 2020 года добывала 524 тысяч т/с нефти (без конденсата), а в декабре 2021 года - 453 тысяч т. В данной статистике не учтены объемы СП, таких как "Томскнефть ВНК", "Мессояханефтегах". Однако в течение 2021 года компания продала несколько добывающих активов ННК, добыча которой выросла с 5,6 тысячи т/с до 45,6 тысячи т.

"ЛУКОЙЛ" в феврале 2020 года добывал 222,5 тысячи т нефти (без конденсата), в декабре - 220 тысяч т, "Сургутнефтегаз" - 166,4 тысячи т против 164 тысяч т в декабре прошлого года. Добыча "Газпром нефти" в феврале 2020 года составляла 103,3 тысячи т, в декабре 2021 года - 102 тысяч т (без учета долей в СП с "НОВАТЭКом" и "Роснефтью"), "Татнефть" перед сделкой ОПЕК+ добывала 80,6 тысячи т, в декабре 2021 года - 79 тысяч т.

Добыча "Башнефти" снизилась с 51,5 тысячи т/с в феврале 2020 года до 48,4 тысячи т в последнем месяце прошлого года, "Славнефть" снизила добычу с 36,9 тысячи т до 32,2 тысячи т/с, "Русснефть" - с 19,2 до 18,9 тысячи т/с, "НОВАТЭК" - с 10,7 до 8,2 тысячи т/с (без учета СП с "Газпром нефтью", которые производят конденсат - "Арктикгаз" и "Нортгаз").

Операторы СРП до пандемии добывали 47,2 тысячи т/с, в декабре 2021 года - 38,1 тысячи т/с, из них "Зарубежнефть-добыча Харьяга" снизили производство с 4,5 до 4 тысяч т/с, Sakhalin Energy (Сахалин-2) - с 9,1 до 7,1 тысячи т/с, с ExxonMobil (Сахалин-1) - с 33,6 до 27,1 тысячи т/с.