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Уолл-стрит снова завершила волатильную сессию в плюсе, но снизилась по итогам января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы вновь показали впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии в понедельник, однако завершили январь резким снижением.

С начала месяца Dow Jones потерял 3,3%. Тем временем S&P 500 упал на 5,3%, а Nasdaq Composite - на 9%, и январь стал для этих индексов худшим месяцем с марта 2020 года, пишет MarketWatch.

Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу, и на отчетность крупных компаний. На этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500, включая NXP Semiconductors, Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Exxon Mobil и General Motors.

Акции Otis Worldwide Corp. подорожали на 3,2% в понедельник. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли на 12% в четвертом квартале 2021 года, но выручка недотянула до прогнозов рынка.

Цена бумаг Citrix Systems Inc. понизилась на 3,4% после того, как компания, специализирующаяся на "облачных" технологиях, подтвердила, что инвестфонды Elliott Management Corp., Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners приобретают ее за $16,5 млрд.

Котировки Carnival Corp. выросли на 4,4% после того, как оператор круизных лайнеров продлил до конца апреля программу продажи акций на сумму до $500 млн для приобретения бумаг зарегистрированного в Великобритании юрлица Carnival PLC. Ранее ожидалось, что программа завершится 31 января.

Капитализация Tesla Inc. подскочила почти на 11% после того, как аналитики Credit Suisse улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка".

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги самолетостроительного концерна Boeing Co., разработчика программного обеспечения Salesforce.com Inc. и медиакорпорации Walt Disney Co., подорожавшие на 5,1%, 4,7% и 3,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции сети аптек Walgreens Boots Alliance Inc. (-1,4%), биофармацевтической компании Amgen (-0,9%) и платежной системы Visa Inc. (-0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 406,39 пункта (1,17%) и составил 35131,86 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 83,7 пункта (1,89%) - до 4515,55 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 469,31 пункта (3,41%) и составил 14239,88 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500

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