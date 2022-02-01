Exxon перенесет штаб-квартиру из Ирвинга в Хьюстон в рамках реорганизации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp (ExxonMobil) переносит штаб-квартиру из Ирвинга, штат Техас, в Хьюстон в рамках реорганизации бизнеса, которая, по словам компании, будет завершена к 2023 году.

В результате реорганизации будет создано три бизнеса: подразделение по добыче нефти и газа, химическое и перерабатывающее подразделение, а также бизнес, специализирующийся на низкоуглеродном производстве. Изменения вступят в силу с 1 апреля. Представитель компании подчеркнула, что в рамках реорганизации не планируется сокращать рабочие места.

Подразделение, специализирующееся на низкоуглеродном производстве и созданное в прошлом году, фокусируется на снижении уровня выбросов от деятельности компании и разработке новых технологий.

В сообщении Exxon говорится, что принимаемые меры позволят компании добиться сокращения структурных расходов на более чем $6 млрд к 2023 году.

Exxon существенно сократила расходы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, ударившей по спросу на нефть и газ. В прошлом месяце компания сообщила, что будет придерживаться более умеренных уровней расходов и тратить $20-25 млрд в год в рамках капитальных инвестиций в период до 2027 года, что подразумевает сокращение показателя на 17-33% с целевого показателя до пандемии.

Exxon отчитается о результатах за четвертый квартал позднее во вторник.