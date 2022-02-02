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Fitch подтвердило рейтинги ФСК на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ ФСК подтвержден на уровне "F3".

"Рейтинги ФСК учитывают сильные финансовый и деловой профиль компании, ее монопольную позицию на рынке передачи электроэнергии в России и довольно низкий риск сокращения объемов передачи электроэнергии", - отмечают аналитики агентства.

Fitch продолжает закладывать в рейтинг ФСК одну дополнительную ступень к рейтингу собственной кредитоспособности ("bbb-"), чтобы уравнять его с рейтингом Российской Федерации, выступающей в роли непрямого контролирующего акционера компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

Fitch ФСК ЕЭС

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