Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 331 011+3 644 104

Fitch подтвердило рейтинги "Локо-банка" на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Локо-банка" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-".

Прогноз рейтингов сохранен на "стабильном" уровне, говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".

При этом Fitch отозвало рейтинг поддержки "5" и потолок уровня поддержки в связи с изменениями критериев присвоения рейтингов в ноябре минувшего года.

Рейтинговое агентство отметило хорошие показатели кредитоспособности банка, включая здоровый уровень буфера ликвидности и капитала, а также лишь умеренное ухудшение активов в связи с пандемией коронавируса. В то же время отмечается существенный риск за счет высокой доли розничного кредитования в бизнесе банка и риски, связанные с активным расширением в сегменте автокредитования.

"Локо-банк" по итогам третьего квартала 2021 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Fitch Локо-банк

Новости по теме

Новости

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа

Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

Цены на энергорынке РФ вновь выросли и пробили максимумы

"Газпром" сохраняет высокую заявку на транзит через Украину на среду

"Золотая корона" запретила транзакции с криптовалютой

Стоимость криптовалют увеличивается после падения по итогам января

Стоимость криптовалют увеличивается после падения по итогам января

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал почти наполовину в январе

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Средняя цена нефти Urals в январе выросла на 57% год к году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });