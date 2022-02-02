Fitch подтвердило рейтинги "Локо-банка" на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Локо-банка" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-".

Прогноз рейтингов сохранен на "стабильном" уровне, говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".

При этом Fitch отозвало рейтинг поддержки "5" и потолок уровня поддержки в связи с изменениями критериев присвоения рейтингов в ноябре минувшего года.

Рейтинговое агентство отметило хорошие показатели кредитоспособности банка, включая здоровый уровень буфера ликвидности и капитала, а также лишь умеренное ухудшение активов в связи с пандемией коронавируса. В то же время отмечается существенный риск за счет высокой доли розничного кредитования в бизнесе банка и риски, связанные с активным расширением в сегменте автокредитования.

"Локо-банк" по итогам третьего квартала 2021 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".