Котировки PayPal рухнули на 18% после осторожного прогноза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Отчет платежной системы PayPal Holdings в целом оправдала ожидания рынка по прибыли и выручке в четвертом квартале 2021 года, однако осторожный прогноз компании смутил инвесторов, и ее акции подешевели почти на 18%.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль PayPal составила до $801 млн, или $0,68 в расчете на акцию против $1,57 млрд, или $1,32 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до $1,11 на акцию с $1,08 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,12 на акцию.

Квартальная выручка выросла до $6,9 млрд с $6,1 млрд, совпав с консенсус-прогнозом.

В начавшемся квартале PayPal ожидает роста выручки примерно на 6% (на 14%, если не учитывать эффект от перехода онлайн-аукциона eBay на собственную платежную систему). Опрошенные FactSet аналитики рассчитывали на рост выручки примерно на 12%.

Прогноз компании для квартального показателя скорректированной прибыли составил $0,87 на акцию, что оказалось существенно ниже консенсус-прогноза в $1,16 на бумагу.

Общий объем платежей на платформе компании составил $340 млрд по сравнению со $277 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $345 млрд.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal на конец четвертого квартала составило 426 млн по сравнению с 377 млн годом ранее.

В 2022 году в целом компания ожидает получить скорректированную прибыль в размере $4,60-4,75 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозируют прибыль на уровне $5,21 на акцию.

Общий объем платежей, как ожидается, достигнет $1,5 трлн по итогам года, выручка превысит $29 млрд. Эксперты ожидают этих показателей на уровне $1,53 трлн и около $30 млрд соответственно.

Акции PayPal дешевеют на 17,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 29%, до $202 млрд.