Производитель кондитерских изделий Mondelez будет повышать цены из-за роста себестоимости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Производитель кондитерских изделий и снеков Mondelez будет повышать цены из-за роста себестоимости, сказал вице-президент по управлению категорией "кондитерские изделия" Mondelez International в регионе Восточная Европа Евгений Капустин на онлайн-конференции в среду.

"Из-за инфляции мы вынуждены будем повышать цены на наши продукты", - заявил он. По его словам, рост закупочных цен в прошлом году достигал 50%.

"Не секрет, что сейчас глобально инфляция - это очень большой бич, мы видим, что инфляция происходит практически во всех товарных категориях, это очень сказывается на наших закупочных ценах. Эти цены за последний год увеличились на 20-30%, иногда и на 50%. С учетом того, что мы не хотим, чтобы качество наших продуктов ухудшалось, мы просто вынуждены пересматривать цены на наши продукты, потому что сырье, которое мы покупаем и используем, очень сильно изменилось в цене", - отметил он.

"Это сейчас происходит везде. Для России и Восточной Европы инфляция в 7-10% - это некая данность, а сейчас инфляция происходит и на других, западных рынках, а для них это в принципе шок. Они точно так же закупают молоко по более высоким ценам, сахар, какао-бобы. Инфляция - это тоже некое следствие новой реальности, мне кажется, что и в 2022 году, и в 2023 году мы все с этим столкнемся", - добавил Капустин.

Mondelez International работает более чем в 150 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, TUC, Dirol, "Юбилейное" и другие.