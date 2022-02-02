Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В Альфа-банке допустили падение рубля при негативной переоценке золота в резервах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Справедливая стоимость рубля может снизиться при негативной переоценке золота в резервах ЦБ РФ, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

К 2021 году доля золота в российских резервах выросла почти в три раза с уровня 2013 года и достигла 22% на фоне санкционного давления, напоминают в банке. Россия стала лидером по наращиванию вложений в золото за последние десять лет, на нее пришлось 32% роста общих резервов в золоте.

"С долей 22% резервов, инвестированных в золото, Россия сейчас находится в уникальной ситуации – не обладая резервной валютой, она имеет при этом значительные вложения в золото, что делает курс рубля уязвимым к динамике цены на этот актив. Хотя формально курс рубля является плавающим и у ЦБ нет прямых обязательств по его защите, на практике регулятор периодически задействует изменение механизма работы бюджетного правила для управления валютным рынком; это означает, что вопрос изменения фундаментальной стоимости курса остается важным не только для участников рынка, но и для регулятора, а одним из факторов, влияющих на фундаментальное значение нерезервной валюты, является как раз оценка ее резервов", - говорится в обзоре.

Сейчас, когда мнения участников рынка в отношении дальнейшей динамики цен на золото разделились, вопрос об уязвимости к изменению конъюнктуры на рынке золота имеет особую важность, отмечается в обзоре.

"Цены на золото находились в относительно хорошей форме в пандемию на фоне монетарного смягчения и опасений по поводу дефляции. Однако тренды меняются, и сейчас по двум причинам их дальнейшая динамика вызывает тревогу. Во-первых, золото может пострадать в период монетарного ужесточения в США, и, учитывая "ястребиную" риторику ФРС, оно явно находится под угрозой. Кроме того, и это еще одна причина опасений, если ранее у золота не было конкурентов, то сейчас рост рынка криптовалют также может уводить капитал с рынка золота", - пишет Орлова.

Второй фактор, по ее мнению, может носить более структурный характер и, следовательно, "иметь более долгосрочный негативный эффект на функцию золота как инструмента сбережений, и, следовательно, нанести серьезный удар по его стоимости".

"Возврат цены на золото к уровню 2015 года, то есть к уровню предыдущего периода монетарного ужесточения в США, может потенциально спровоцировать коррекцию цен на золото на 40% и соответствующее снижение стоимости резервов ЦБ на $50 млрд. Такое изменение резервов будет означать снижение справедливой стоимости рубля примерно на 5-7 руб./$1: этот эффект можно считать косвенной ценой санкций, которая пока не проявляется, но может дать знать о себе в будущем", - пишет Орлова.

Альфа-банк ЦБ РФ

Новости

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

Softline увеличила объем buyback до $100 млн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа

Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });