В Альфа-банке допустили падение рубля при негативной переоценке золота в резервах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Справедливая стоимость рубля может снизиться при негативной переоценке золота в резервах ЦБ РФ, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

К 2021 году доля золота в российских резервах выросла почти в три раза с уровня 2013 года и достигла 22% на фоне санкционного давления, напоминают в банке. Россия стала лидером по наращиванию вложений в золото за последние десять лет, на нее пришлось 32% роста общих резервов в золоте.

"С долей 22% резервов, инвестированных в золото, Россия сейчас находится в уникальной ситуации – не обладая резервной валютой, она имеет при этом значительные вложения в золото, что делает курс рубля уязвимым к динамике цены на этот актив. Хотя формально курс рубля является плавающим и у ЦБ нет прямых обязательств по его защите, на практике регулятор периодически задействует изменение механизма работы бюджетного правила для управления валютным рынком; это означает, что вопрос изменения фундаментальной стоимости курса остается важным не только для участников рынка, но и для регулятора, а одним из факторов, влияющих на фундаментальное значение нерезервной валюты, является как раз оценка ее резервов", - говорится в обзоре.

Сейчас, когда мнения участников рынка в отношении дальнейшей динамики цен на золото разделились, вопрос об уязвимости к изменению конъюнктуры на рынке золота имеет особую важность, отмечается в обзоре.

"Цены на золото находились в относительно хорошей форме в пандемию на фоне монетарного смягчения и опасений по поводу дефляции. Однако тренды меняются, и сейчас по двум причинам их дальнейшая динамика вызывает тревогу. Во-первых, золото может пострадать в период монетарного ужесточения в США, и, учитывая "ястребиную" риторику ФРС, оно явно находится под угрозой. Кроме того, и это еще одна причина опасений, если ранее у золота не было конкурентов, то сейчас рост рынка криптовалют также может уводить капитал с рынка золота", - пишет Орлова.

Второй фактор, по ее мнению, может носить более структурный характер и, следовательно, "иметь более долгосрочный негативный эффект на функцию золота как инструмента сбережений, и, следовательно, нанести серьезный удар по его стоимости".

"Возврат цены на золото к уровню 2015 года, то есть к уровню предыдущего периода монетарного ужесточения в США, может потенциально спровоцировать коррекцию цен на золото на 40% и соответствующее снижение стоимости резервов ЦБ на $50 млрд. Такое изменение резервов будет означать снижение справедливой стоимости рубля примерно на 5-7 руб./$1: этот эффект можно считать косвенной ценой санкций, которая пока не проявляется, но может дать знать о себе в будущем", - пишет Орлова.