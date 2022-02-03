Фондовые рынки Европы завершили торги разнонаправленной динамикой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики, в центре внимания находились финансовые результаты европейских компаний.

Между тем инвесторы ждут итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут опубликованы в четверг. Участники рынка и аналитики в целом сходятся во мнении, что ЕЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, однако считают, что ключевая ставка будет повышена дважды на 10 базисных пунктов в конце этого года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,45% и составил 477,01 пункта.

Французский индекс САС 40 увеличился на 0,22%, британский FTSE 100 - на 0,63%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%. Тем временем германский DAX опустился на 0,04%, испанский IBEX 35 - на 0,15%.

Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis AG подешевели на 3,1%, хотя компания сообщила о почти восьмикратном росте чистой прибыли в четвертом квартале 2021 года из-за продажи доли в компании Roche Holding AG. Novartis также повысила размер дивидендов.

Стоимость бумаг австрийского банка Raiffeisen Bank International AG выросла на 3,9%. Банк в октябре-декабре получил чистую прибыль, превзошедшую ожидания рынка.

Капитализация датской Orsted AS, работающей с возобновляемыми источниками энергии, увеличилась на 4,2%. Orsted в минувшем квартале увеличила выручку почти в 2 раза благодаря росту стоимости электроэнергии.

Германский разработчик ПО TeamViewer AG анонсировал запуск программы обратного выкупа акций объемом 300 млн евро, подтвердил прогноз на 2022 год и увеличил выручку на 9% в четвертом квартале и на 10% по итогам всего 2021 года. Акции компании выросли на 16,3%.

Котировки акций британского оператора онлайн-супермаркетов Ocado Group PLC поднялись на 5,7%. Аналитики Credit Suisse улучшили рекомендацию по акциям компании на две ступени, до "выше рынка", и подняли прогнозную цену.

Крупнейший банк Испании Banco Santander SA увеличил чистую прибыль в минувшие три месяца более чем в 8 раз, что оказалось лучше прогноза рынка. Банк также сообщил, что ожидает роста рентабельности в текущем году. Котировки бумаг банка выросли на 0,3%.

Швейцарский Julius Baer Gruppe AG увеличил чистую прибыль в 2021 году в полтора раза, до рекордного показателя в истории банка, а также повысил дивиденды и объявил о начале новой программы выкупа собственных акций объемом до 400 млн франков ($435 млн). Стоимость Julius Baer, однако, упали на 5,7%.

Акции Salzgitter AG выросли на 0,3%. Германский производитель стали установил новые цели по выручке, прибыльности и уровню выбросов. В том числе, компания планирует сократить выбросы CO2 к 2030 году более чем на 50% по сравнению с 2018 годом, а после 2030 года получать энергию исключительно из возобновляемых источников.