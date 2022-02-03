Фондовые индексы США закрылись ростом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, закрывшись вблизи сессионных пиков.

Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний. На текущий момент о результатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Между тем настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке, пишет MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте, и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Бумаги PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. рухнули на 24,6%. Американская платежная система в целом оправдала ожидания рынка по прибыли и выручке в четвертом квартале 2021 года, однако осторожный прогноз смутил инвесторов.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 7,5%. Холдинговая компания Google зафиксировала рост прибыли и выручки в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка, а также объявила о решении провести сплит акций.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) выросли на 5,1%. Производитель микрочипов в четвертом квартале 2021 года получил рекордную выручку, которая оказалась лучше прогноза рынка.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) потеряли в цене 1,1%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в первом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превзошла ожидания.

Акции General Motors (SPB: GM) снизились на 1,1%. Крупнейший американский автопроизводитель в четвертом квартале 2021 года сократил чистую прибыль на 39%, скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. снизилась на 6,1%, хотя американская нефтеперерабатывающая компания в четвертом квартале увеличила чистую прибыль в 2,6 раза, при этом скорректированный показатель существенно превзошел прогноз.

Акции Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) подешевели на 3,9%. Биофармацевтическая компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 75%, в основном из-за непредвиденных судебных издержек.

Бумаги Boston Scientific (SPB: BSX) Corp. снизились на 4,7%. Производитель медицинских инструментов сократил чистую прибыль в четвертом квартале минувшего года, но увеличил скорректированную прибыль и выручку. Прогноз компании на первый квартал не оправдал ожиданий аналитиков.

Акции D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) подорожали на 1,6% на фоне превзошедших прогнозы результатов застройщика за первый финансовый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 224,09 пункта (0,63%) и составил 35629,33 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 42,84 пункта (0,94%) - до 4589,38 пункта.

Nasdaq Composite набрал 71,54 пункта (0,5%) и составил 14417,55 пункта.