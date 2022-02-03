Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро на "Московской бирже" в четверг утром умеренно растут, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,13 - 76,27 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 76,21 руб. (+17 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,155 руб. (+15,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,32 коп. к уровню закрытия 2 февраля, до 80,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,49 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,76 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к бивалютной корзине на старте торгов в четверг из-за отрицательной коррекции цен на нефть и охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Цены на нефть снижаются после завершения встречи представителей ОПЕК+. Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,19 за баррель, что на 0,31 % ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $87,85 за баррель, что на 0,46% ниже уровня закрытия рынка 2 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преимущественно снижаются: японский Nikkei 225 опустился на 1,01%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,35%. Позитивная динамика после выходных у южнокорейского Kospi, увеличение на 2,34%. Биржи КНР и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,91%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, закрывшись вблизи сессионных пиков. Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний. На текущий момент о результатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Между тем настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке.