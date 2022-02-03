Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии в четверг умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, в течение дня влияние на расстановку сил окажут итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике и блок западной статистики; индекс МосБиржи за минуту торгов потерял 0,3%, при этом динамика цен blue chips смешанная.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3533,04 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 76,22 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-3,2%), "МТС" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги АФК "Система" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников ожидает, что индекс МосБиржи постарается закрепиться в диапазоне 3550-3600 пунктов за счет недооцененного нефтегазового сектора, что способно открыть потенциал дальнейшего развития роста отечественного фондового рынка.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи пока не находит в себе силы атаковать сопротивление 3600 пунктов. Нефть скорректировалась вниз после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ договорились придерживаться плана об умеренном увеличении добычи (+400 тыс. б/с). Слабость в нефтяных котировках охладила позитивный настрой на российском фондовом рынке, также добавляет неуверенности слабость в финансовом секторе. Риск жестких западных санкций против РФ отошел на второй план, но инвесторы опасаются, что санкции к российским банкам все еще "лежат на столе".

Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-0,9%, закрывшись вблизи сессионных пиков. Трейдеры оценивали многочисленные квартальные отчеты компаний и статистику. На текущий момент о финрезультатах сообщили 200 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 80% совпали с прогнозами или превзошли их.

Между тем настроения инвесторов остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке, пишет MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Тем временем, в США отчет ADP по рынку труда за январь оказался провальным: число рабочих мест в частном секторе упало на 301 тыс. при прогнозах роста на 180-207 тыс., а декабрьский прирост на 807 тыс. был пересмотрен с понижением до 776 тыс.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,5%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, южнокорейский Kospi после выходных вырос на 2,1%, биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 0,9%).

Цены на нефть утром в четверг также корректируются вниз на фоне решения ОПЕК+ по квотам и неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $89,18 за баррель (-0,3% и +0,4% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $87,83 за баррель (-0,5% и +0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей (эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения на 1,8 млн), запасы бензина выросли на 2,12 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта. Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Неопределенность на нефтяном рынке сохраняется из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", однако мягкая политика правительств в вопросе введения ограничений внушает надежду на сохранение спроса, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ в среду.