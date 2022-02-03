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Инфляция в ОЭСР в декабре ускорилась до максимума за 30 лет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в декабре подскочили на 6,6% в годовом выражении после подъема на 5,9% месяцем ранее.

Это максимальные темпы повышения более чем за 30 лет - с июля 1991 года. Частично такая ситуация обусловлена скачком цен в Турции (на 36,1% в декабре). Без учета этой страны инфляция в ОЭСР в декабре составила 5,6% против 5,3% в ноябре.

Рост стоимости энергоносителей в позапрошлом месяце во всех государствах ОЭСР замедлился до 25,6% (в ноябре - 27,6%), продукты питания подорожали на 6,8% (5,5%).

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в декабре выросли на 4,6% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

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По итогам всего 2021 года инфляция в ОЭСР составила 4% против 1,4% в предыдущем году. Это самый высокий показатель с 2000 года, говорится в сообщении. Энергоносители подорожали на рекордные с 1981 года 15,4%, в то время как в 2020 году их цена опустилась на 6,5%.

Годовая базовая инфляция в прошлом году равнялась 2,9% по сравнению с 1,8% в 2020 году.

В декабре ускорение темпов роста потребительских цен было отмечено в большинстве государств G7, а стоимости продуктов - во всех.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в позапрошлом месяце достигла 5% против 4,9% в ноябре, показатель без учета цен на продукты и энергоносители остался на уровне 2,6%. Предварительная оценка статистического управления Европейского союза указала на ускорение темпов роста HICP в январе до 5,1%, при этом базовая инфляция замедлилась до 2,3%.

В странах G20 инфляция в декабре повысилась до 6,1% с 5,9% в предыдущем месяце. В частности, в Индии потребительские цены выросли на 5,6% (в ноябре - на 4,8%), в ЮАР - на 5,9% (5,5%), в Индонезии - на 1,9% (1,7%). В России показатель стабилизировался на отметке 8,4%, а в Аргентине, Бразилии и Китае подъем замедлился.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР

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