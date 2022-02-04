Рынок акций США упал впервые за пять сессий

Капитализация Meta сократилась более чем на $200 млрд

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе впервые за пять сессий.

Индекс Nasdaq Composite, в расчет которого входят в основном акции крупнейших технологических компаний, снизился больше остальных. Его тянули вниз бумаги Meta Platforms (ранее Facebook), которые подешевели на 26,39%. Капитализация владельца Facebook и Instagram упала максимально за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями - на $232,02 млрд, сообщило издание Barron's.

Meta в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 8%, до $3,67 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $3,85 на акцию. Компания также дала слабый прогноз на текущий квартал.

"Разочаровывающие результаты и неясный прогноз Meta омрачили настроения рынка и вызвали беспокойство инвесторов относительно других компаний технологического сектора", - отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелинста.

Эксперт JPMorgan Дуг Амут ухудшил рекомендацию для акций компании до "нейтрально" с "выше рынка" и понизил прогнозную цену до $284 с $385. "На данный момент мы предпочитаем оставаться в стороне, так как предполагаем, что акции компании продолжат находиться под давлением в ближайшие месяцы", - написал аналитик.

Акции Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, подешевели на 16,8% после того, как компания дала прогноз роста числа новых платных подписчиков в текущем квартале, оказавшийся хуже ожиданий аналитиков.

Корпорация Honeywell International Inc. в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 5,1%, но сократила выручку, которая оказалась меньше прогноза рынка. Капитализация компании упала почти на 8%.

Биотехнологическая Biogen Inc. получила скорректированную прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков по итогам четвертого квартала, но ее чистая прибыль выросла на 2,9%. Тем не менее акции компании потеряли в цене 2,1%.

Стоимость конкурента Biogen - Eli Lilly & Co. упала на 2,5% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в минувшем квартале почти вдвое.

Финансовые показатели Merck & Co. в четвертом квартале 2021 года оказались лучше, чем ожидалось, но годовой прогноз прибыли недотянул до прогнозов рынка. Бумаги компании подешевели на 3,6%.

MetLife Inc., одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года примерно в 9 раз, тогда как Allstate Corp., которая также входит в число наиболее известных страховых компаний страны, сократила показатель на 70%. Тем не менее капитализация MetLife Inc. упала на 1,1%, Allstate Corp - выросла на 3,4%.

Estee Lauder и Ralph Lauren, владеющие известными модными и косметическими брендами, отчитались о финпоказателях, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Акции первой компаний снизились на 5%, второй - поднялись на 3,5%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 23 тыс. - до 238 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние три недели. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 245 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 6,6%, стоимость рабочей силы - на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 3,2% и второго - на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта, показали данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал более сильное снижение индекса - до 59,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении.

"Компании все еще остаются под влиянием проблем в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, включая ограниченные мощности, инфляционное давление, логистические сложности и нехватку рабочей силы. Более того - распространение штамма "омикрон" привело к приостановке работы некоторых предприятий. И все же несмотря на эти препятствия деловая активность в секторе продолжает расти", - заявил глава ISM Энтони Нивс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта.

Nasdaq Composite упал на 538,73 пункта (3,74%) и составил 13878,82 пункта.