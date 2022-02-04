Рубль слегка растет к доллару и слабеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка понижается, евро заметно укрепляется на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35 - 76,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,365 руб./$1 (-8,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,65 руб./EUR1 (+35 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,21 коп. к уровню закрытия 3 февраля, до 81,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,51 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,09 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленное движение к доллару и евро на старте торгов в пятницу под влиянием котировок евро к доллару на рынке Forex. Участники торгов отыгрывают падение доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке.

Доллар США слабеет по отношению к евро после заседаний Банка Англии и ЕЦБ, которые состоялись в четверг. Банк Англии по итогам февральского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%, ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%. Тем не менее, позднее, в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о готовности европейского регулятора скорректировать все инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2%, что подтолкнуло курс евро вверх к большинству мировых валют, включая доллар и рубль.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,5 за баррель, что на 0,43 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $90,83 за баррель, что на 0,62% выше уровня закрытия рынка 3 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,17%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,12%, у южнокорейского Kospi увеличение на 0,82%, гонконгский Hang Seng растет на 2,71%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 1,05%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе впервые за пять сессий. Индекс Nasdaq Composite, в расчет которого входят в основном акции крупнейших технологических компаний, снизился больше остальных. Его тянули вниз бумаги Meta Platforms (ранее Facebook), которые подешевели на 26,39%. Капитализация владельца Facebook и Instagram упала максимально за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями - на $232,02 млрд.

"Разочаровывающие результаты и неясный прогноз Meta омрачили настроения рынка и вызвали беспокойство инвесторов относительно других компаний технологического сектора", - отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелинста.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по данным отчета Минтруда США, на прошлой неделе уменьшилось на 23 тыс. - до 238 тыс. человек. Значение показателя оказалось минимальным за последние 3 недели. Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 6,6%, стоимость рабочей силы - на 0,3%. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта.