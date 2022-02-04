Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4% благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом цен blue chips благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе растущим ценам на нефть, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3484,4 пункта (+0,38%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,2%), акции "Аэрофлота" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-1,3%), акции "ММК" (-0,3%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76,37 руб./$1 (-0,08 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 4 февраля, является следствием как улучшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе растущих цен на нефть, так и локального снижения геополитических и санкционных рисков в отсутствие новых важных сообщений на эту тематику.

США готовы вести с РФ диалог по безопасности без предварительных условий, однако в условиях напряженности вокруг Украины этот процесс не даст эффекта, заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Он сообщил также, что США и европейские партнеры пересмотрят расстановку сил в Европе в том случае, если напряженность на границе с Украиной снизится, причем шаги к деэскалации должна предпринять Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва примет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу, призывает Вашингтон не нагнетать напряженность.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе впервые за пять сессий. Индекс Nasdaq Composite, в расчет которого входят в основном акции крупнейших технологических компаний, снизился больше остальных. Его тянули вниз бумаги Meta (ранее Facebook), которые подешевели на 26,39%. Meta в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 8%, до $3,67 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $3,85 на акцию. Компания также дала слабый прогноз на текущий квартал.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 23 тыс. - до 238 тыс. человек. Значение показателя оказалось минимальным за последние три недели. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 245 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта, показали данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал более сильное снижение индекса - до 59,5 пункта.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Так, японский Nikkei 225 прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 0,85%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,02%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается более чем на 1% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 4 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу также умеренно подрастают. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $91,47 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $90,79 за баррель, прибавив 0,58% по отношению к закрытию 3 февраля.