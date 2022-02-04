Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 387 878 823+3 019 590

Владелец приложения Snapchat получил первую прибыль в истории

Акции компании взлетели на 60%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc, владелец приложения Snapchat, впервые завершила квартал с прибылью и значительно увеличила выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $22,6 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению убытком в размере $113,1 млн, или 8 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка подскочила на 42% - до $1,3 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне 9 центов на акцию при выручке в $1,2 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале увеличилось на 20% - до 319 млн, результат оказался лучше ожиданий экспертов в 317 млн.

В 2021 году в целом компания сократила убыток на 48% - до $488 млн и увеличила выручку на 64% - до $4,1 млрд. Показатель EBITDA оказался положительным второй год кряду и составил $617 млн.

В первом квартале 2022 года Snap планирует получить примерно нулевую EBITDA при выручке в диапазоне $1,03-1,08 млрд.

Котировки акций Snap взлетели на 59,2% в ходе дополнительной сессии в четверг. Основную сессию акции завершили падением на 24% из-за слабого отчета Meta Platforms.

Snap Snapchat

Новости

Украинский транзит газа снижается четвертый день, "Ямал-Европа" все еще в реверсе

Цена нефти WTI превысила $90 впервые с 2014 года

Цена нефти WTI превысила $90 впервые с 2014 года

Рубль обвалился к евро после сигналов Европейского ЦБ об ужесточении ДКП

Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%

Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%

Минсельхоз проработает меры дополнительной поддержки производителей хлеба и молока

Минсельхоз проработает меры дополнительной поддержки производителей хлеба и молока

Европейский центральный банк ожидаемо сохранил ставки без изменений

Инфляция в ОЭСР в декабре ускорилась до максимума за 30 лет

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

Совкомбанк нанял лоббистов после попадания в санкционный законопроект США

Совкомбанк нанял лоббистов после попадания в санкционный законопроект США

США попросили страны Азии отказаться от закупки партий СПГ в пользу Европы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });