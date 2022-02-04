Владелец приложения Snapchat получил первую прибыль в истории

Акции компании взлетели на 60%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc, владелец приложения Snapchat, впервые завершила квартал с прибылью и значительно увеличила выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $22,6 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению убытком в размере $113,1 млн, или 8 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка подскочила на 42% - до $1,3 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне 9 центов на акцию при выручке в $1,2 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале увеличилось на 20% - до 319 млн, результат оказался лучше ожиданий экспертов в 317 млн.

В 2021 году в целом компания сократила убыток на 48% - до $488 млн и увеличила выручку на 64% - до $4,1 млрд. Показатель EBITDA оказался положительным второй год кряду и составил $617 млн.

В первом квартале 2022 года Snap планирует получить примерно нулевую EBITDA при выручке в диапазоне $1,03-1,08 млрд.

Котировки акций Snap взлетели на 59,2% в ходе дополнительной сессии в четверг. Основную сессию акции завершили падением на 24% из-за слабого отчета Meta Platforms.