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Сервис бронирования отелей Hotels.com уйдет из России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сервис бронирования отелей Hotels.com предупредил, что 31 марта прекратит работу в России, бронирования от российских пользователей после этой даты не принимаются.

"Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях", - говорится в письме клиентам сервиса.

В нем подчеркивается, что те, кто сделал бронирование объектов размещения до этой даты, смогут заселиться и проживать в отеле в заявленные сроки. Любые изменения в заказы в личном кабинете на сайте или приложении можно вносить также до 31 марта. Кроме того, с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные бонусные штампы и сутки.

Сервис начисляет одни бонусные сутки за каждые 10 суток, забронированных пользователями.

Hotels.com, LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago и другие.

Hotels.com США Expedia Group RentalCars Travelocity Orbitz Trivago

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