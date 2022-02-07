Рубль слегка слабеет к доллару и относительно стабилен к евро на старте торгов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США на "Московской бирже" в понедельник утром слегка растет, евро меняется незначительно, рубль почти стабилен к бивалютной корзине в связи с влиянием на него двух разнонаправленных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,83 - 76,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76 руб./$1 (+17 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,9 руб./EUR1 (-3 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8 коп. к уровню закрытия 4 февраля, до 80,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,09 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,63 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 7 февраля из-за противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, нацвалюта ощущает поддержку со стороны нефтяных котировок. Цены на нефть продолжают обновлять рекорды последних семи лет. Трейдеры ставят под сомнения потенциал стран ОПЕК в выполнении сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц для удовлетворения растущего спроса. С другой стороны, рубль реагирует на негативные настроения на мировых фондовых площадках. Дорогое сырье оказывает давление на рисковые активы из-за рисков инфляции.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,43 за баррель, что на 0,17 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,97 за баррель, что на 0,37% ниже уровня закрытия рынка 4 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют в основном отрицательную динамику за исключением открывшихся после праздников финансовых рынков Китая. Китайский CSI300 вырос на 1,62%, японский Nikkei 225 снизился на 0,86%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,56%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,16%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average слабо снизился. Тем не менее, все три основных индикатора выросли по итогам второй недели подряд. За последние пять рабочих дней Dow Jones прибавил 1,1%, Standard & Poor's 500 - 1,6% и Nasdaq Composite - 2,4%.

Инвесторы в пятницу оценивали свежие данные с рынка труда и корпоративную отчетность. При этом технологический сектор продемонстрировал восстановление после сильного падения в четверг. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон".

Данные оказались значительно выше ожиданий, и это оказало негативное давление на рынок, поскольку усилились опасения трейдеров, что федеральная резервная система может стать немного более агрессивной в своей денежно-кредитной политике.

"Сильный отчет о занятости усиливает аргумент Федрезерва о том, что экономика достаточно крепка, чтобы выдержать более жесткую денежно-кредитную политику в этом году", - полагает главный инвестиционный директор New Age Alpha Джулиан Коски.