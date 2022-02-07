Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips, отыгрывая выросшую нефть и стабильную динамику американских фондовых индексов, отмечавшиеся в конце прошлой недели, а также отсутствие новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил чуть более 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3485,43 пункта (+0,42%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,7%), акции "Роснефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%, "префы" выросли в цене также на 0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%, "префы" прибавили в цене 0,7%), "ММК" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%), расписки OZON (+0,4%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76 руб./$1 (+0,17 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 7 февраля, является следствием как продолжающегося повышения мировых цен на нефть, так и локального улучшения ситуации на мировых рынках капитала, произошедшего поздно вечером в пятницу. Кроме того, поддержку всем российским активам оказывает некоторое снижение геополитических и санкционных рисков в отсутствие новых важных сообщений на эту тематику. Вместе с тем аналитики не исключают, что в ходе дальнейших торгов российский рынок акций может перейти к снижению под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average слабо снизился. Инвесторы в пятницу оценивали свежие данные с рынка труда и корпоративную отчетность. При этом технологический сектор продемонстрировал восстановление после сильного падения в четверг. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 125 тыс. (после изначально объявленного повышения на 199 тыс. в декабре), при этом не ожидали изменения уровня безработицы.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон". Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя. Однако данные оказались значительно выше ожиданий, и это оказало негативное давление на рынок, поскольку усилились опасения трейдеров, что Федеральная резервная система может стать более агрессивной в своей денежно-кредитной политике. Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают в 27% вероятность того, что Федрезерв на мартовском заседании повысит процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, а не на традиционные 25 базисных пунктов с нынешних 0-0,25% годовых.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют уже преимущественно негативную динамику. Так, японский Nikkei 225 падает на 0,86%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%; и лишь китайский Shanghai Composite растет на 1,6% после недельного перерыва (торги не проводились в связи с празднованием Нового года по китайскому календарю). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 7 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в понедельник не демонстрируют яркой динамики. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,43 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,98 за баррель, снизившись на 0,36% по отношению к закрытию 4 февраля.