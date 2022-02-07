ФТС увеличила перечисления в бюджет РФ в январе на 67,1%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, за январь 2022 года составила 549,5 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в понедельник.

Как сообщалось, год назад этот показатель равнялся 328,9 млрд рулей (в январе 2020 года - 356,8 млрд рублей). Таким образом, рост перечислений составил 67,1% к январю 2021 года и 54% - к январю 2020 года.

При этом в ФТС отмечают, что достигнутый фискальный результат на 32% превысил контрольное задание на январь 2022 года.

По данным ведомства, доходы от импорта товаров составляют 54,5% от общей суммы администрируемых ФТС платежей. Сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, в январе 2022 года составила 327,7 млрд рублей (повышение почти на 50% в годовом сравнении). "Основной причиной роста доходов от импорта товаров явился рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 22%", - отмечают в ФТС.

Сумма платежей, взимаемых при экспорте товаров, в январе 2022 года составила 262 млрд рублей (рост более чем в 2 раза к январю 2021 года). "Такая динамика экспортных платежей обусловлена увеличением сумм доходов от экспорта газа и прочих несырьевых, продовольственных товаров", - заявили в ФТС.

Как сообщалось, за 2021 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 156 млрд рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год, и на 24,9% больше, чем за 2019 год.