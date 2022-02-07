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"Газпром экспорт" еще одну неделю не продает газ на своей электронной площадке

Торги не проводятся уже четыре месяца

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей неделе (с 7 по 11 февраля), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на площадке зарегистрирована 13 октября 2021 года.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа (после 27,521 млрд кубометров в 2020 году).

Активность торгов сократилась с сентября после решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что задерживает запуск газовой магистрали.

Газпром экспорт Газпром

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