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Оператор беспилотников "Аэромакс" купил 49% разработчика авиакомплексов с ИИ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Входящее в портфель активов ПАО АФК "Система" ООО "Аэромакс" приобрело 49% ООО "Авиационные вспомогательные системы" ("АВС"), которое является разработчиком беспилотных авиационных систем и полезных нагрузок.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Аэромакс" является совладельцем "АВС" с 4 февраля. Доля выкуплена у Александра Курникова (также является гендиректором "АВС"), который сохранил 51% в "АВС".

Финансовые параметры сделки не раскрываются.

На сайте "АВС" уточняется, что компания развивает авиационные комплексы на основе искусственного интеллекта. Согласно пресс-релизу "Аэромакс", "АВС" разрабатывает беспилотные авиационные системы вертолетного типа и полезные нагрузки (оптико-электронные системы, системы связи, бортовые радиоэлектронные комплексы и другое оборудование для БАС) под брендом "SmartHELI". Основные модели БАС - "SH-350" и "SH-450" - имеют максимальный взлетный вес в 350 и 450 кг с продолжительностью полета до 7 часов и позволяют перевозить до 100 кг груза.

"АВС" зарегистрирована в 2018 году, выручка компании в 2020 году составила 45,3 млн рублей.

"Аэромакс", которая на 100% принадлежит АФК, развивает гражданские беспилотные проекты и цифровые геоинформационные решения. Компания начала свою деятельность в 2017 году, на сегодняшний день располагает беспилотными авиационными системами и оказывает полный спектр услуг с их применением, является разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов и интегратором цифровых решений с геопространственными данными для различных секторов экономики.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году выручка "Аэромакс" составила 82,1 млн рублей.

АФК Система Аэромакс АВС Александр Курников

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