ФАС разрешила одному из акционеров СК "Гелиос" довести в ней долю до 75%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство о приобретении 65,1% в уставном капитале ООО "Страховая компания "Гелиос". Кто именно подал это ходатайство не уточняется.

В результате сделки у этого человека в совокупности с ранее приобретенными акциями общая доля в уставном капитале страховщика составит 75%.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Гелиосом" владеют несколько физлиц, а доля в 9,9%, которая в совокупности может обеспечить указанные 75%, есть у трех физлиц: это Юлия Варзар, Эльдар Исаев и Михаил Новачук.