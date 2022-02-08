ВР заложила в отчетность за IV кв. прибыль на долю в "Роснефти" в $555 млн

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP plc оценила прибыль до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в IV квартале 2021 года в $555 млн по сравнению с $868 млн во втором квартале текущего года и убытком в $270 млн годом ранее, следует из отчетности компании.

BP принадлежит 19,75% "Роснефти", однако с учетом квазиказначейского пакета свою экономическую долю в НК она оценивает в 22,03%. Таким образом, если экстраполировать расчеты ВР на финансовые показатели "Роснефти" в целом, ее прибыль до налогов и процентных платежей за отчетный квартал может составить порядка $2,5 млрд, или около 183 млрд руб. (средний курс за квартал при пересчете 72,6 руб./$1).

Показатели, которые использует для своей отчетности ВР, обычно не совпадают с показателями, позднее публикуемыми самой "Роснефтью". Свою оценку прибыли или убытков от доли в "Роснефти" ВР корректирует исходя из цены приобретения инвестиции и амортизации отложенной прибыли от продажи доли в ТНК-ВР.

Чистая прибыль "Роснефти" в третьем квартале 2021 года составила 314 млрд руб. ВР ориентировалась на прибыль российской компании в этот период на уровне 291 млрд руб.