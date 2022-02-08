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Цены на АИ-92 на АЗС впервые за 4 месяца снизились в европейской части РФ и на Урале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин АИ-92 на АЗС европейской части России и Урала снизились в период с 28 января по 3 февраля после роста на протяжении 16 недель, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Так, в Центральном федеральном округе АИ-92 подешевел в среднем на 15 копеек за литр, в Северо-Западном – на 10 коп./литр, в Южном – на 9 коп./литр, в Северо-Кавказском – на 21 коп./литр, в Приволжском – на 13 коп./литр и в Уральском – на 17 коп./литр. Наиболее существенное снижение стоимости АИ-92 наблюдается в Коми (-65 копеек) и Ямало-Ненецком автономном округе (-55 копеек).

При этом на Дальнем Востоке, где стоимость бензина не менялась с начала года, цены на АИ-92 подскочили в среднем на 14 копеек, в Сибири – на 8 копеек. В лидерах по удорожанию – Забайкальский край и Сахалинская область (+35 копеек).

В то же время стоимость АИ-95 в среднем по России выросла несущественно – на 2 копейки: в ЦФО, СЗФО, ЮФО и СКФО цены стояли на месте, в ПФО – выросли на 2 копейки (только за счет Кировской области, Татарстана и Чувашии, где рост составил 8-15 коп.), на Урале – снизились на 3 копейки (исключительно за счет ЯНАО, где АИ-95 подешевел на 34 коп.). Наибольший рост цен пришелся на регионы Сибири (Красноярский край, Томская и Новосибирская области – рост на 20-21 копейку) и Дальнего Востока (Забайкальский край и Сахалинская область – рост на 35 копеек).

Зимнее дизтопливо за семь дней в среднем по России подорожало на 12 копеек (неделей ранее – на 8 копеек). Наибольший рост цен зафиксирован в Татарстане (+55 коп./литр), Кировской области (+51 коп./литр), Ненецком АО, Ивановской и Омской областях (+50 коп./литр).

Вместе с тем, в ЯНАО и Дагестане стоимость зимнего дизельного топлива снизилась – на 1,56 рубля и 10 копеек соответственно.

ЦДУ ТЭК

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