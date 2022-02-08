Вице-президентом VK по инвестициям и развитию бизнеса стал выходец из "Ростелекома"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент ПАО "Ростелеком" Александр Айвазов перешел в VK на пост старшего вице-президента по инвестициям и развитию бизнеса, говорится в сообщении интернет-компании.

В сферу его ответственности также будет входить направление M&A и онлайн-образования, уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, VK назначила старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов Степана Ковальчука, который работает в VK с 2017 года и ранее занимал пост вице-президента по развитию бизнеса VK.

Вице-президентом VK по связям с госорганами назначена Ирина Сиренко, которая до этого занимала аналогичный пост в "Ростелекоме".

"Усиление команды направлено на развитие бизнеса в ключевых направлениях и укрепление партнерств. Уверен, вместе мы сможем выйти на новый уровень и повысить статус VK", - отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.