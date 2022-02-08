Абхазия поставит в РФ 150 тонн мимоз - на уровне 2021 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первые в текущем году поставки мимозы из Абхазии в Россию уже начались, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.

"В Россию из Республики Абхазия начали ввозить цветы мимозы (акации серебристой). Сотрудниками таможенного поста проведен таможенный контроль в отношении первой коммерческой партии - 200 кг цветов", - отмечается в сообщении.

В прошлом году "мимозовый сезон" также стартовал в первых числах февраля, всего в 2021 году в РФ было ввезено 150 тонн мимоз. В этом году экспорт ожидается на уровне прошлого года.

В сообщении отмечается, что основные поставки цветов будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. В преддверии главного женского праздника - 8 Марта - мимозу везут во все регионы РФ. Цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи.

Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке, подчеркивают в ведомстве.