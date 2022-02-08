"ЛУКОЙЛ" стал самой информационно прозрачной компанией года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и AK&M, аккредитованные Банком России на раскрытие информации на фондовом рынке, назвали ПАО "ЛУКОЙЛ" победителем ежегодного конкурса "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".

Почетный приз - кристалл, символизирующий транспарентность - был вручен компании 8 февраля в Москве на церемонии награждения победителей ежегодной премии "Директор года", организованной Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Жюри, в которое входят представители информационных агентств, торговых площадок, Ассоциации независимых директоров, российской IR-ассоциации АРФИ, отметило прекрасную организацию корпоративного сайта компании, ее системный подход к описанию ESG-факторов, высокое качество годового отчета и раскрытия информации в форме существенных фактов.

""ЛУКОЙЛ" неизменно является примером качественного и неформального подхода к раскрытию информации. Журналисты агентств отмечают, что компания синхронно публикует оперативные сообщения в России и за рубежом, максимально оперативно выпускает финансовые показатели по итогам квартала, при освещении ESG-факторов предоставляет конкретные данные, не ограничиваясь общими словами", - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс", председатель жюри конкурса Владимир Герасимов.

"ЛУКОЙЛ", напомнил он, уже получал награду информационных агентств в 2008 г. и уже много лет поддерживает самые высокие стандарты раскрытия информации для инвесторов.

""ЛУКОЙЛ" следует лучшим мировым практикам раскрытия информации с фокусом на все основные группы аудитории - СМИ, органов власти, инвесторов, потребителей нашей продукции, жителей регионов присутствия Компании. Наряду с корпоративным сайтом мы активно развиваем направление социальных медиа, где сегодня доступна самая оперативная информация о деятельности ЛУКОЙЛа, а также ссылки на ключевые документы: пресс-релизы, отчетность, эксклюзивные интервью и комментарии", - отметил начальник Департамента общественных связей ПАО "ЛУКОЙЛ" Глеб Овсянников.

Информационные агентства определяют самую информационно открытую компанию года ежегодно с 2003 года. Премия была учреждена для компаний, добившихся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, синхронность раскрытия для российских и иностранных инвесторов, проактивность и осознанность информационной политики компании. Кроме того, учитываются информативность новостных сообщений, внимание к вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

Аккредитованные информационные агентства обеспечивают оперативное раскрытие информации. Ежегодно на лентах агентств публикуется более 130 тыс. оперативных сообщений компаний, свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса".