Минэнерго США на 100 тыс. б/с повысило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 100,6 млн баррелей в сутки, что на 3,5 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В сделанной месяц назад оценке ведомство ожидало, что в 2022 году спрос на нефть и ЖУВ составит 100,5 млн б/с.

По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится еще на 1,9 млн б/с.

Также минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 11,8 млн б/с до 12 млн б/с.

"Мы прогнозируем, что добыча вырастет в среднем до 12 млн б/с в 2022 году и до 12,6 млн б/с в 2023 году, что станет рекордно высоким среднегодовым показателем добычи", - говорится в прогнозе.

Таким образом, ведомство также повысило прогноз добычи в 2023 году - на 200 тыс. б/с.

Отмечается, что предыдущий среднегодовой рекорд в 12,3 млн б/с был установлен в 2019 году.