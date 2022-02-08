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Британский МИД подвергся мощной кибератаке в начале года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Великобритании в начале 2022 года подверглось серьезной кибератаке и было вынуждено прибегнуть к услугам частной компании для расследования случившегося, сообщает портал The Stack со ссылкой на тендерные документы, размещенные на сайте правительства.

"Ведомство стало жертвой серьезного инцидента в области кибербезопасности, детали не могут быть раскрыты", - говорится в документе.

Согласно документам, к расследованию инцидента привлекли экспертов из консалтинговой компании BAE Systems Applied Intelligence. За работу компания получила 467 тыс. фунтов стерлингов (почти $633 тыс.).

Документ министерства был опубликован еще 4 февраля, однако британские СМИ сообщают об этом во вторник. Порталу The Stack не удалось получить комментарий ведомства относительно размещенных онлайн документах о тендере. Авторы публикации также отмечают, что британский МИД не сообщал об атаке публично.

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