Европейские индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне корпоративных отчетов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы не показали единой динамики во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта.

Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на 0,24%, британский FTSE 100 потерял 0,08%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,36% и 0,31% соответственно.

В центре внимания инвесторов остается сезон корпоративной отчетности.

Британская нефтекомпания BP Plc в минувшем квартале увеличила ключевой показатель прибыли благодаря повышению цен на нефть и газ. Годовая прибыль при этом оказалась максимальной за последние 8 лет. Компания планирует направить $1,5 млрд на выкуп акций до момента публикации отчетности за текущий квартал.

Однако бумаги BP во вторник подешевели на 2,4% из-за снижения мировых цен на нефть.

Стоимость акций германской туристической компании TUI AG снизилась на 0,8%, несмотря на то, что ее выручка в первом финквартале увеличилась в 5 раз, до 2,37 млрд евро, и она ожидает хороших показателей летом текущего года.

Бумаги BNP Paribas SA, крупнейшего по объему активов банка Франции, прибавили в цене 0,5%, хотя квартальная выручка банка оказалась хуже прогнозов рынка.

Британский оператор сети онлайн-супермаркетов Ocado Group PLC получил доналоговый убыток в 2021 году в объеме 176,9 млн фунтов стерлингов ($239,5 млн) по сравнению с убытком в 52,3 млн фунтов годом ранее. Акции Ocado упали на 13%.

Цена бумаг оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com на торгах в Амстердаме увеличилась на 2,1%. Компания сообщила, что проведет делистинг американских депозитарных расписок (ADR) с биржи Nasdaq, сославшись на большие издержки и малые объемы торгов.

Капитализация Unilever выросла на 0,5% на новости, что один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома продает тайский бизнес Unilever Life компании RS Group. Сумма сделки не разглашается.

Стоимость акций французского страховщика AXA увеличилась на 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для них до "выше рынка".

Бумаги Electricite de France SA подешевели на 1,4% после того, как французская генерирующая компания ухудшила прогнозы для выработки электричества на своих АЭС второй раз за месяц.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 во вторник стали акции группы ams-OSRAM AG (+9%), оператора домов престарелых Oprea SA (+8,7%) и испанского банка Sabadell (+7,5%), а также оператора круизных лайнеров Carnival Plc (+6%) и германского авиаперевозчика Lufthansa (+5,6%).

В лидерах снижения, помимо Ocado Group, оказались бумаги биотехнологической компании Sartorius Stedim (-8,1%) и норвежского производителя удобрений Yara International (-7%).