Алмазодобытчик "АЛМАР" запланировал на март размещение 15% акций на СПБ Бирже

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Юниорная компания "АЛМАР - алмазы Арктики", крупнейшим акционером которой является жена главы Якутии, сообщила, что в марте планирует первичное размещение акций на "СПБ Бирже".

"АЛМАР" намерена с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год, что позволит занять 0,5% мирового рынка алмазов. Разместив акции на фоне подъема мирового алмазного рынка, компания может стать второй публичной компанией в алмазном upstream в России после "АЛРОСА".

Накануне внеочередное собрание акционеров "АЛМАР" приняло решение подать заявление о листинге акций и дополнительном выпуске 15% акций (21 805 обыкновенных акций к уже существующим 123 564 акций).

Размещаться в ходе IPO будут только новые акции, действующие акционеры свои пакеты не продают, уточнили в компании.

Организаторами IPO станут, в том числе, ITI Capital и ИФК "Солид", принявшие участие в пре-IPO раунде в конце прошлого года. Подготовку компании с точки зрения отчетности по ее горным проектам проводит инвестиционная компания Polarctic Capital. Юридическим консультантом размещения выступает ВТБ Регистратор.

В декабре 2021 года, "АЛМАР" привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами выступили ITI Capital, банк "Держава" и ИФК "Солид". В ходе этой сделки доля председателя совета директоров "АЛМАР" Людмилы Николаевой сократилась с 40% до 32,37% акций.

Все привлеченные в ходе IPO на "СПБ Бирже" средства будут направлены на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов, объяснила "АЛМАР".

По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи запланирован на 2024 год.

Первую выручку компания ожидает получить в четвертом квартале 2024 года, следует из презентации "АЛМАР". В первой половине 2025 года алмазодобытчик планирует выплату первых ежегодных дивидендов.

Компания ведет деятельность на собственные средства. Долг компании незначителен и покрывается средствами на балансе, сообщили в компании.

Ранее "АЛМАР" договорилась об организации поставок с первыми клиентами - крупными алмазными дилерами Diamond Trading NV и индийской Diarough Corp, а также китайским Deltatau Diamond (Shanghai), говорится в презентации.

Освоение арктических территорий позволит привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере более 1,5 млрд рублей в десятилетней перспективе, заявила председатель совета директоров "АЛМАР" Людмила Николаева. После выхода компании на проектную мощность компания обеспечит 300 новых рабочих мест в Якутии.

"Мы надеемся, что со временем "АЛМАР" будет активно участвовать в развитии Оленекского и Булунского улусов, где расположены осваиваемые компанией месторождения, также как это много лет делает в других районах Якутии компания "АЛРОСА", - добавила она.

"АЛМАР" владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии, и ведет освоение месторождения через дочернюю организацию ООО "Арктическая горная компания". Прогнозные ресурсы Хатыстаха при нынешней степени изученности оцениваются в 3,8 - 10,1 млн карат, Беенчиме - в 1,7 - 5,3 млн карат, при этом у Хатыстаха подсчитаны ресурсы для подземной добычи в размере 30 млн карат (учетная стоимость ресурсов около $750 млн). По плану разведка месторождений для открытого способа отработки завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году.

Гендиректором компании является Андрей Карху, экс-главный инженер и один из основателей россыпной "дочки" "АЛРОСА" "Алмазы Анабара".

Крупнейшим акционером "АЛМАР" является Людмила Николаева, жена главы Якутии Айсена Николаева и первый инвестор компании. Ей принадлежит 32,37% акций. Основатель и первый директор "Арктической горной компании" Павел Андреев контролирует 16,19% акций; главный геолог "АЛМАР" Сергей Граханов и еще один основатель "Арктической горной компании" Роман Ноговицын - по 12,14%.

"Поларктик менеджмент", входящее в группу компаний Polarctic Capital, бенефициаром которой является член совета директоров и заместитель директора по коммерции "АЛМАР" Андрей Новиков, владеет 8,09% акций. ООО "Айтиай Природные Ресурсы" (входит в группу ITI Capital) принадлежит 6,67%, АКБ "Держава" - 4,77%. ИФК "Солид" является номинальным держателем 7,63% акций.